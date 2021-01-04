Ветерану ОУН на Запорожье предоставили статус участника боевых действий

4 января, 2021, 18:56

90-летний ветеран Организации украинских националистов Василий Семеляк получил удостоверение участника боевых действий

Об этом сообщает Радио Свобода .

Документ ему вручили представители запорожского отдела Министерства по делам ветеранов. Они также передали ветерану грамоту от председателя Запорожского областного совета.

"Василию Семеляку 90 лет исполнилось 29 октября. Был в составе походных групп ОУН. Была вооруженная группа ОУН. Их накрыли советские КГБисты. Арестовали его в 49-м году. С 50-го по пятьдесят шестой он отбывал наказание в лагерях в Джезказгане (Карагандинская область, ныне Казахстан - ред.) Затем был реабилитирован в 1992 году как жертва политических репрессий. И соответственно в 2020 году признан участником боевых действий за независимость Украины в ХХ веке в составе вооруженных подразделений ОУН", - рассказал представитель Министерства по делам ветеранов в Запорожской области Константин Денисов.

Семеляк родом с Тернопольщины. С 1965 года живет в Запорожской области.

"Я с 10 лет пошел по нашей Тернопольской области. Доставлял, куда напишут мне разнести листовки. Меня поймали, когда развешивал листовки против советской власти. Вот тогда и попал в тюрьму. На 25 лет. Был в самом Джезказгане. В шахты нас загнали. 100 грамм хлеба и стакан воды - обед в шахте давали. Сталин умер и начали нас немного снимать осужденных, а то и 25 лет в Карагандинской области сидел. И еще 22 года проработал в шахте на медных рудниках", - рассказал Семеляк.