В Украине начали мониторинг выбросов парниковых газов

4 января, 2021, 21:01

С 1 января 2021 вступил в силу закон об основах мониторинга, отчетности и верификации выбросов парниковых газов

Об этом сообщает пресс служба Госэкоинспекции .

"Закон создает основы для существования системы МОВ (мониторинга, отчетности и верификации выбросов). Такая система позволит получать точную информацию об объемах эмиссии парниковых газов от производственных установок, обеспечить контроль за выбросами, иметь возможность их ограничивать", - пояснил председатель ГЭИ Андрей Малёванный

По его словам, принятие этого документа является важной предпосылкой для осуществления мероприятий по борьбе с изменением климата, основанных на опыте ЕС.

"Согласно закону, на Госэкоинспекцию также возложен ряд обязанностей - проверка данных в отчетах о выбросах, планах мониторинга. В течение 3 месяцев после подачи таких документов должностными лицами предприятий инспекция может инициировать внеплановую проверку. Во время такой проверки проверяется достоверность указанной в отчетах или планах ", - отметил Малёванный.