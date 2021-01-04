В Турции археологи нашли храм Афродиты, которому 2500 лет

4 января, 2021, 13:27

В Турции в Урли археологи обнаружили остатки храма Афродиты, возраст которого оценивается в 2500 лет

Об этом сообщает издание Cumhuriyet .

"Во время наших исследований обнаружили храм Афродиты, находка датируется V веком до нашей эры ... Руины храма впечатляют. Афродита была очень уважаемый в то время", - сообщила доцент кафедры археологии университета искусств им. Мимара Синана в Стамбуле Элиф Копарал.

По ее словам, раскопки в этом районе начались еще в 2006 году.

Так, храм удалось найти благодаря сканированием почвы, а также предыдущим находкам. В частности, речь идет о могилах знатных людей общины того времени и пещеры, которые почти не используются как священные места. Всего было обнаружено 35 древних поселений, в т.ч. 16 из них периода позднего неолита.

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