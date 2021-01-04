В Польше во время пожара погиб украинец
4 января, 2021, 09:22
В польском городе Вроцлав во время пожара погиб 30-летний гражданин Украины
Об этом сообщает радио ZET.
Во Вроцлаве во время пожара на четвертом этаже жилого дома погиб 30-летний украинец.
По прибытии на место происшествия полицейские и спасатели нашли тело мужчины. Никто больше не пострадал.
По информации пожарных, пожар могло повлечь оставлена на ночь зажженная свеча.
Подробные причины пожара устанавливаются.
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