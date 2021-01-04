В Польше во время пожара погиб украинец

4 января, 2021, 09:22

В польском городе Вроцлав во время пожара погиб 30-летний гражданин Украины

Об этом сообщает радио ZET.

Во Вроцлаве во время пожара на четвертом этаже жилого дома погиб 30-летний украинец.

По прибытии на место происшествия полицейские и спасатели нашли тело мужчины. Никто больше не пострадал.

По информации пожарных, пожар могло повлечь оставлена на ночь зажженная свеча.

Подробные причины пожара устанавливаются.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb