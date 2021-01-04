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Espreso.tvОбществоВ Грузии зафиксирован первый случай "британского" штамма COVID-19

В Грузии зафиксирован первый случай "британского" штамма COVID-19

Министерство здравоохранения Грузии подтвердило первый случай инфицирования новым штаммом COVID-19

Об этом сообщает Sputnik Грузия.

Коронавирус подтвердили у 50-летнего мужчины, который приехал из другой страны, но в Британии он не был.

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Мужчина находится на самоизоляции. Все контактные лица больного выявлены.

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4 января, 2021 понедельник

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