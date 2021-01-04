В Грузии зафиксирован первый случай "британского" штамма COVID-19
4 января, 2021, 18:26
Министерство здравоохранения Грузии подтвердило первый случай инфицирования новым штаммом COVID-19
Об этом сообщает Sputnik Грузия.
Коронавирус подтвердили у 50-летнего мужчины, который приехал из другой страны, но в Британии он не был.
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Мужчина находится на самоизоляции. Все контактные лица больного выявлены.
- Напомним, в США обнаружили первого инфицированного "британским" штаммом коронавируса.
- Первые случаи заражения новым штаммом коронавируса, который впервые зафиксировали в Великобритании, подтвердили на территории Таиланда .
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