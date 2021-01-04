Украинские экипажи катеров Island пройдут подготовку в США, - Минобороны
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.
Моряки отправятся для обучения в город Балтимор (штат Мэриленд, США).
"Наши военные под руководством американских инструкторов обязательно должны пройти 10-недельный курс обучения. Украинские экипажи будут работать непосредственно на катерах во время выходов в акватории Чесапикского залива, имеющего выход к Атлантическому океану, научатся самостоятельно эксплуатировать главные двигатели, дизель-генераторы и вспомогательные системы", - говорится в сообщении.
В 2021 году США передадут дополнительно еще три единицы Island, ожидается, что они прибудут к концу первого полугодия текущего года.
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