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Украинские экипажи катеров Island пройдут подготовку в США, - Минобороны


фото: mil.gov.ua
Украинские экипажи катеров класса Island будут проходить подготовку в США в течение 10 недель

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

Моряки отправятся для обучения в город Балтимор (штат Мэриленд, США).

"Наши военные под руководством американских инструкторов обязательно должны пройти 10-недельный курс обучения. Украинские экипажи будут работать непосредственно на катерах во время выходов в акватории Чесапикского залива, имеющего выход к Атлантическому океану, научатся самостоятельно эксплуатировать главные двигатели, дизель-генераторы и вспомогательные системы", - говорится в сообщении.

В 2021 году США передадут дополнительно еще три единицы Island, ожидается, что они прибудут к концу первого полугодия текущего года.

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