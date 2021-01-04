Сутки в зоне ООС: оккупанты семь раз открывали огонь по украинским позициям
Об этом сообщает пресс-центр ООС.
Большинство из них оккупанты провели в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".
Так, вблизи населенных пунктов Марьинка, Лебединское и Красногоровка российские оккупационные войска открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов. У Лебединского, Песков и Марьинки - из крупнокалиберных пулеметов, а неподалеку Водяного, что на Приазовье - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи Южного российско-оккупационные войска вели огонь в сторону украинских позиций из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а у Светлодарска - с автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Среди украинских военных боевых потерь и ранений не было.
С начала текущих суток, 4 января, в районе проведения операции Объединенных сил нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
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