Сутки в зоне ООС: оккупанты семь раз открывали огонь по украинским позициям

4 января, 2021, 08:19

За прошедшие сутки, 3 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Большинство из них оккупанты провели в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Так, вблизи населенных пунктов Марьинка, Лебединское и Красногоровка российские оккупационные войска открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов. У Лебединского, Песков и Марьинки - из крупнокалиберных пулеметов, а неподалеку Водяного, что на Приазовье - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи Южного российско-оккупационные войска вели огонь в сторону украинских позиций из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а у Светлодарска - с автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Среди украинских военных боевых потерь и ранений не было.

С начала текущих суток, 4 января, в районе проведения операции Объединенных сил нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

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