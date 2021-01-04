Степанов: Более 55 тыс. коек для больных с COVID-19 обеспечены кислородом

4 января, 2021, 11:02

76% процентов коек для больных с коронавируса обеспечены кислородом состоянию на 4 января

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга.

По его словам, по состоянию на 4 января, более 55 тыс. rjек для пациентов с COVID-19 в Украине обеспечены кислородом.

Степанов отметил, что вопрос о обеспеченности коек кислородом в стране уже решен.

"На сегодняшнее утро в нашей стране коек, отведенных для лечения COVID-19 - 66 тыс. обеспечена кислородом из них - 55 409 коек, то есть 76,4% от общего количества. Общее количество свободных коек с кислородом - 34 987 коек. То есть любой -которое вопрос, по обеспеченности койками с кислородом в стране полностью решен ", - сообщил Степанов.

Глава Минздрава также добавил, что в настоящее время в медучреждениях находится 22 802 пациентов с Коронавирусная болезнью, которые проходят соответствующее лечение.

По состоянию на утро воскресенья, 4 января 2021, на территории Украины 4158 лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19 , обнаруженных за последние сутки.

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