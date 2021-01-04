Шотландия объявила локдаун через новый штамм коронавируса

4 января, 2021, 20:42

Власти Шотландии усиливают карантин с 4 декабря в полночь

Об этом сообщает ЕП со ссылкой на ВВС .

Шотландцам будет разрешено покидать дом только для покупки продуктов и лекарств, физических упражнений и обязанностей по уходу,

Людям разрешено встречаться с одним человеком из другого дома.

Сборы на улице должны быть ограничены максимум двумя людьми из двух семей.

Храмы должны быть закрыты, количество людей, которые могут присутствовать на свадьбах, должно быть сокращено до пяти. Поминки запрещены.

Все, кто может работать из дома, будут обязаны это делать, а людям из групп риска рекомендуется не ходить на работу.

Школы будут работать через дистанционное обучение.

Эти правила будут применяться на материковой части Шотландии как минимум до конца января.