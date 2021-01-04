Санду во время визита в Киев встретится с Зеленским, Шмыгалем и Разумковым

4 января, 2021, 18:12

Администрация президента Молдовы подтвердила, что 12 января Мая Санду отправится в свой первый официальный визит - в Киев

Об этом сообщила пресс-служба президентуры Республики Молдова.

"12 января 2021 года президент Республики Молдова Мая Санду отправится с официальным визитом в Украину. В Киеве состоится официальная встреча Маи Санду с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым", - говорится в сообщении .

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