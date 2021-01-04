С 2021 отменяют льготы на электроэнергию для потребителей, проживающих в 30-километровой зоне от АЭС

4 января, 2021, 21:11

С начала 2021 отменяют льготы на электроэнергию для жителей, проживающих в 30-километровой зоне от атомных электростанций. Об этом своих клиентов сообщают и поставщики услуг. Новость возмутила жителей Никополя и Марганца, что на Днепропетровищине. Эти города соседствуют с Запорожской АЭС

Отношение жителей города Марганца к таким нововведениям прокомментировала представитель общины, екоактивистка Юлия Бонд в эфире программы "Про гроші з Олександром Морщавкою” на Еспресо.TV

"Люди очень возмущены, так как 90% жителей города Марганец отапливают дома за счет электроэнергии, поскольку это было введено принудительно горсоветом несколько лет назад. Сейчас у нас монополия - один поставщик, и мы должны платить по такой цене. В условиях отмены льгот, каждой семьи из 4-х человек придется заплатить дополнительную 1000 грн каждый месяц ".

На вопрос Морщавки, обращалась ли община к местным властям, госпожа Бонд ответила: "Да, мы обращались к мэру для защиты нарушенных прав и обращаемся к народному депутату Верховной Рады. И мы требуем, чтобы народный депутат нашего округа принял меры с целью отмены этого постановления ".

Активистка отметила, что скидка для жителей 30-километровой зоны вокруг АЭС составляла 30%, ведь люди рискуют собственным здоровьем, так как живут вблизи крупнейшей в Европе атомной электростанции.

Напомним, Кабинет министров 28 декабря отменил льготную цену на электроэнергию для населения - 90 коп за первые 100 кВт-час - с января 2021 и установил ее на уровне 1,68 грн за кВт-час.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП) с декабря повысила тариф на передачу электроэнергии в 312,76 грн / МВт-ч с 240,23 грн / МВт-ч