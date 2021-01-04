"Информация подтверждает основную версию следствия": в МВД прокомментировали новые данные по делу убийства Шеремета

Об этом заявил представитель МВД Артем Шевченко в комментарии ВВС Украина.

"В обвинительном акте четко указано, что их действия были вызваны другими неустановленными лицами. Непосредственно на рассмотрение в суде (дела) это вряд ли повлияет, потому что обвиняемым инкриминируется именно участие в исполнении этого преступления", - рассказал он.

Шевченко добавил, что эта информация "подтверждает основную версию следствия, что обвиняемые действовали не самостоятельно, а выполняли определенный преступный замысел определенных неустановленных лиц".

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Адвокат одной из фигурантов Юлии Кузьменко, Тарас Беспалый заявил Радио Свобода, что убежден в попытке привязать обвиняемых к "белорусским пленкам".

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"На 100% уверен что они этого не смогут сделать, но так же убежден, что они будут это делать, потому что им это нужно привязать. Они, фактически не имея доказательств, объявили трех уважаемых людей подозреваемыми и теперь им надо как-то из этой ситуации выходить", - отмечает Беспалый.

Защита планирует обращаться в СБУ.

"Мы не видели этих записей официально, это лишь публикации в прессе, которые мы не можем использовать. Сейчас думаем подавать заявление в Службу безопасности Украины, чтобы соответственно это расследовалось как теракт и забиралось это дело от МВД в СБУ", - добавил адвокат.

Напомним, что Павел Шеремет был уроженцем Беларуси. Был ведущим на белорусском телевидении, с 1996 года возглавлял "Белорусскую деловую газету". Был противником режима Лукашенко. Он погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.

12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что задержали 3 подозреваемых в убийстве: врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, военную медсестру Яну Дугарь.

10 декабря 2020 года Шевченковский суд Киева продлил на 2 месяца меру пресечения для подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь.