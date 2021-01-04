Оккупанты заявили, что в Крыму за год запасы воды уменьшились почти втрое

4 января, 2021, 21:28

В оккупированном Крыму запас воды в конца 2020 года составлял 31,3 млн кубометров, что на 61 млн кубометров меньше, чем в конце 2019

Об этом говорится в сообщении так называемого "Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды"

"Общий суммарный запас воды к концу года составил 3, млн куб. м, что на 5, 364 млн куб. м меньше, чем месяц назад и на 61,672 млн меньше, чем год назад", - говорится в обзоре.

По данным Крымского гидрометцентра, "декабрь и январь - месяцы с наибольшим количеством осадков холодного периода года, но в декабре, как и в предыдущие месяцы, в бассейнах рек наблюдался значительный их недобор".

Например, в бассейнах крымских рек Кучук-Карасу, Черная, Салгир осадков выпало в объеме 12-15% от нормы, в бассейнах рек, расположенных на Южном берегу Крыма, осадков было - 42-50% от нормы, в бассейнах других рек - 24 -40% от нормы.

Незначительным было и количество осадков, выпавших в Крымских горах - от 27 до 40% от нормы.

Подконтрольный Кремлю "глава Крыма" Сергей Аксенов утверждает, что опреснения воды для полуострова станет возможным после нескольких лет работы в этом направлении.