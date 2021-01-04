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Оккупанты за сутки дважды нарушили "тишину" в зоне ООС


фото: Патріот Донбасу
В течение 4 января российский-оккупационные войска дважды нарушили режим прекращения огня на оккупированном Донбассе

Об этом сообщает штаб ООС.

Неподалеку Водяного, на Приазовье, оккупанты произвели выстрелы в сторону украинских позиций из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

Вблизи Луганского россияне открывали огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Боевых потерь и ранений нет.

О нарушении режима прекращения огня сообщено представителям ОБСЕ.

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