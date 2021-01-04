Оккупанты за сутки дважды нарушили "тишину" в зоне ООС
4 января, 2021, 18:40
В течение 4 января российский-оккупационные войска дважды нарушили режим прекращения огня на оккупированном Донбассе
Об этом сообщает штаб ООС.
Неподалеку Водяного, на Приазовье, оккупанты произвели выстрелы в сторону украинских позиций из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.
Вблизи Луганского россияне открывали огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.
Боевых потерь и ранений нет.
О нарушении режима прекращения огня сообщено представителям ОБСЕ.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb