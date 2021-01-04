На свободу вышел крымский татарин, которого оккупанты незаконно осудили за экстремизм

4 января, 2021, 15:30

С российской тюрьмы вышел крымский татарин Ренат Сулейманов, незаконно осужденный за экстремизм

Об этом сообщает Крымская солидарность в Facebook.

"Отбыв весь срок заключения в российской колонии, на свободу вышел 52-летний крымский татарин Ренат Сулейманов, осужден по ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации)", - говорится в сообщении.

Он был арестован 2 октября 2017 за причастность к исламского движения "Таблиги Джамаат".

Вину Сулейманов не признал и заявил, что ни он, ни его единомышленники не совершали никаких действий, которые могли бы представлять угрозу безопасности.

"В части экстремизма - я не поддерживал его ни к аресту, ни сейчас. И в этой части я не согласен с выводами лингвистической экспертизы", - обращался он к судье.

Четверо крымских татар - Ренат Сулейманов, Талят Абдурахманов, Арсен Кубединов, Сейран Мустафаев - были арестованы в октябре 2017 года. Сулейманова признали виновным по ч. 1 ст. 282.2 УК РФ.

В января 2019 года так называемый "Верховный суд Республики Крым" приговорил его к 4 годам колонии общего режима и одному году ограничения свободы.