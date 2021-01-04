Министр молодежи и спорта назвал годы, когда Украина планирует попробовать принять Олимпиаду

4 января, 2021, 20:20

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт рассказал о планах в 2030 или 2032 году принять Олимпийские игры

Об этом он рассказал в комментарии Суспильне.Спорт.

"Мы смотрим на 2030-й и 2032. Оцениваем, где проводить в Украине, сколько это будет стоить. Больше смотрим на зимнюю Олимпиаду", - отметил Гуцайт.

Он заявил. что через 10 лет Украина сможет провести Олимпийские игры.

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"Нам нужно ставить амбициозные цели. Провести Олимпиаду - это классная цель для нас. Что такое Олимпиада? Мы будем строить инфраструктуру, будем привлекать всех, будут свободные (рабочие) места, чтобы люди не уезжали за границу, а работали в Украине для построения спортивных объектов. К нам будут приезжать туристы - это туризм", - подытожил министр.