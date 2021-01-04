Глава САП заявил, что ГБР открыло дело после подписания подозрения Татарову

4 января, 2021, 16:50

И.о руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук заявил, что после подписания подозрения заместителю главы Офиса президента Олегу Татарову, Госбюро расследований открыло дело

Об этом он заявил в интервью Бабелю.

"Я воспринимаю это как своеобразную попытку давления. Там нет "невиновного лица" (дело возбуждено по статье о привлечении к ответственности заведомо невиновного лица, - ред.), все решения обоснованы", - отметил Грищук.

Он добавил, что о самом деле в ГБР узнал из СМИ.

"Мне подтвердили, что такое производство действительно существует", - добавил руководитель САП.

Напомним, 1 декабря стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро расследует дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова. Дело касается возможной причастности Татарова к фальсификации экспертизы по делу экс-нардепа и застройщика Максима Микитася.

18 декабря стало известно, что и.о. председателя Специализированного антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук подписал подозрение замглавы Офиса президента Олегу Татарову.

Впоследствии, Национальное антикоррупционное бюро подтвердило информацию о вручении следственными прокурорами САП подозрения заместителю председателя ОПГ Олегу Татарову по делу квартир для Нацгвардии.

21 декабря заместитель председателя Офиса президента Олег Татаров в сопровождении адвокатов пришел для вручения ему подозрения в Национальное антикоррупционное бюро. Также Татаров подал заявление о прекращении своих полномочий в должности.

30 декабря ВАКС удовлетворил ходатайство ОГПУ об отзыве требования меры пресечения в виде ареста для заместителя председателя Офиса президента Олега Татарова по делу квартир для Нацгвардии.