Фирма друга Путина будет обслуживать Керченский мост почти за $3 млн
4 января, 2021, 19:56
Компания "Мостотрест", принадлежащая миллиардеру и близкому другу президента России Владимира Путина Аркадию Ротенбергу, получила контракт на обслуживание железной дороги Керченского моста
Об этом сообщает Lb.ua.
Контракт рассчитан на 6 месяцев года, его стоимость - 204 млн рублей ($2,7 млн).
Отмечается, что "Мостотрест" будет проводить осмотр и обслуживание подмостовой и околомостовой зон и береговых укреплений, а также - обзор подводной части опор.
В августе российский Forbes назвал семью Ротенберг самой богатой в России, ее состояние оценивалось в $5,45 млрд.
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