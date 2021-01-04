Фирма друга Путина будет обслуживать Керченский мост почти за $3 млн

4 января, 2021, 19:56

Компания "Мостотрест", принадлежащая миллиардеру и близкому другу президента России Владимира Путина Аркадию Ротенбергу, получила контракт на обслуживание железной дороги Керченского моста

Об этом сообщает Lb.ua.

Контракт рассчитан на 6 месяцев года, его стоимость - 204 млн рублей ($2,7 млн).

Отмечается, что "Мостотрест" будет проводить осмотр и обслуживание подмостовой и околомостовой зон и береговых укреплений, а также - обзор подводной части опор.

В августе российский Forbes назвал семью Ротенберг самой богатой в России, ее состояние оценивалось в $5,45 млрд.