Члены комиссии, которые не обнаружили плагиата в работах Шкарлета, сами занимались плагиатом, - активисты
Об этом говорится в исследовании, сообщает сайт "Ошибки и фальсификации в научных исследованиях".
В докторской диссертации председателя комиссии Виктории Маргасовой "Стратегия обеспечения устойчивости экономики Украины к угрозам экономической безопасности" нашли многочисленные заимствования без ссылок, синонимы и перефразирование на 70 страницах.
"Маргасова заменила 2010-2014 гг. словами "на ближайшие годы". Правильно! Разве можно в диссертации 2014-го года писать о планах правительства на 2010 год?", - отмечают авторы анализа диссертации.
В диссертации участницы комиссии Алины Пинчук, директора учебно-научного института экономики университета, нашли подозрительные и фальшивые публикации, а также многочисленный академический плагиат.
Докторскую диссертацию Пинчук защитила в 2020 году.
Ученые считают, что Пинчук присвоила текст из диссертации преподавателя университета Татьяны Шестаковской.
"Но, оказывается, их объединяет кое-что еще. И это "кое-что" - это перекрестный академический плагиат. В докторской диссертации Шестаковской мы находим куски ранее написанной статьи Алины Пинчук, и наоборот - в докторской Пинчук есть тексты от Шестаковской", - пишут авторы исследования.
- Ученые-активисты изучили статью для докторской диссертации и.о. министра образования и науки Сергея Шкарлета и обнаружили почти 90% плагиата.
- Этический комитет Нацагентства по вопросам обеспечения качества образования отреагировал на жалобы и признал, что в трех работах и.о. министра образования Сергея Шкарлета есть плагиат.
- Глава министерства образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что обжалует решение комитета по этике Национального агентства по обеспечению качества высшего образования, который нашел плагиат в его научных работах.
- И.о. министра образования Сергей Шкарлет заявил, что существует подтвержденное опровержение того, что в его научных работах есть плагиат.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb