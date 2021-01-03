В Сумах спасли двух мужчин, провалившихся под лед

3 января, 2021, 08:58

2 января в 9:20 спасателям поступило сообщение, что в городе Сумы на реке Псел (район одного из ТРЦ) под лед провалились двое мужчин. На место происшествия выезжало отделение дежурного караула 2-й Государственной пожарно-спасательной части

По предварительным данным, незадолго до происшествия гражданин 1979 года рождения, переходя водоем, провалился под лед посередини реки. Сумчанин 1946 года, который стал свидетелем происшествия, решил самостоятельно спасти утопающего, но под ним тоже стал проваливаться лед. Об этом Еспресо.TV рассказывает со ссылкой на ГСЧС.

Сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, прибывшие по вызову, используя спасательный круг, вытащили пенсионера на берег. Его правоохранители отвезли домой.

С помощью лодки удалось приблизиться к 40-летнему утопающему и оперативно транспортировать на твердую поверхность. Мужчину госпитализировали.

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