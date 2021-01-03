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Espreso.tvОбществоВ Одессе ненужные елки обменивают на сладости. Есть список адресов

В Одессе ненужные елки обменивают на сладости. Есть список адресов

Специализированные площадки, на которых можно оставить или обменять на сладости новогодние деревья, начали работать в Одессе

Подробности со ссылкой на Думская.net рассказывает Еспресо.TV.

Как сообщили в муниципальном департаменте городского хозяйства, елки можно приносить в такие места:

ул. Малая Арнаутская, 7

ул. Большая Арнаутская, 18, 83;

ул. Транспортная, 8а;

ул. Пироговская, 7/9;

ул. Сегедская, 8;

ул. Тираспольская, 13;

ул. Педагогическая 46а;

Александровский проспект, 4, 27;

ул. Канатная, 19/21;

ул. А. Кутузакия, 28;

ул. 10 Апреля, 2;

ул. Нежинская, 28;

ул. Княжеская, 4;

ул. Балковская, 199;

ул. Средняя, 47;

ул. Болгарская, 16;

ул. Богдана Хмельницкого, 64;

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ул. Заболотного, 12;

ул. Марсельская, 5,

ул. Лузановская, 67;

ул. Черноморского Казачества, 167;

ул. Академика Вильямса, 65, 81/3;

ул. Ильфа и Петрова, 27-31;

ул. Академика Королева, 53/1;

ул. Академика Глушко, 11/1, 22, 30/2;

ул. Академика Филатова, 29-б;

ул. Ефимова, 2;

ул. Космонавтов, 68;

ул. Ивана и Юрия Лип, 38а;

ул. Шишкина, 52 / 2а

проспект Небесной Сотни, 4, 55;

ул. Героев Крут, 1;

ул. Варненская, 5/2;

Адмиральский проспект, 9.

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