В Одессе ненужные елки обменивают на сладости. Есть список адресов
Подробности со ссылкой на Думская.net рассказывает Еспресо.TV.
Как сообщили в муниципальном департаменте городского хозяйства, елки можно приносить в такие места:
ул. Малая Арнаутская, 7
ул. Большая Арнаутская, 18, 83;
ул. Транспортная, 8а;
ул. Пироговская, 7/9;
ул. Сегедская, 8;
ул. Тираспольская, 13;
ул. Педагогическая 46а;
Александровский проспект, 4, 27;
ул. Канатная, 19/21;
ул. А. Кутузакия, 28;
ул. 10 Апреля, 2;
ул. Нежинская, 28;
ул. Княжеская, 4;
ул. Балковская, 199;
ул. Средняя, 47;
ул. Болгарская, 16;
ул. Богдана Хмельницкого, 64;
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ул. Заболотного, 12;
ул. Марсельская, 5,
ул. Лузановская, 67;
ул. Черноморского Казачества, 167;
ул. Академика Вильямса, 65, 81/3;
ул. Ильфа и Петрова, 27-31;
ул. Академика Королева, 53/1;
ул. Академика Глушко, 11/1, 22, 30/2;
ул. Академика Филатова, 29-б;
ул. Ефимова, 2;
ул. Космонавтов, 68;
ул. Ивана и Юрия Лип, 38а;
ул. Шишкина, 52 / 2а
проспект Небесной Сотни, 4, 55;
ул. Героев Крут, 1;
ул. Варненская, 5/2;
Адмиральский проспект, 9.
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