В мире от коронавируса привито 12 млн человек

3 января, 2021, 18:27

По состоянию на 3 января в мире прививки от коронавируса получили 12 млн человек

Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, в 30 странах мира уже вкололи 12 млн доз вакцин от COVID-19.

Больше всего доз вакцин получили в Китае (4,5 млн), США (4,3 млн), Израиле (950 тыс.) и Великобритании (947,2 тыс.).

По данным университета Джонса Хопкинса, за время пандемии в мире обнаружили почти 84,7 млн случаев COVID-19. Умерли 1,837 млн человек выздоровели -47,7 млн.

2 января стало известно, что российская вакцина от коронавируса "Спутник V" не подпадает под требования для регистрации в Украине.

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