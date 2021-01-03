В Медзакупках объяснили, почему Украина не будет покупать российскую вакцину

3 января, 2021, 19:35

Генеральный директор ГП "Медицинские закупки Украины" Арсен Жумадилов заявил, что для закупки российской вакцины от коронавируса "Спутник V" нет рациональных оснований

Об этом Жумадилов сообщил в facebook.

По его словам, полагаться на государственную российскую компанию в условиях вооруженной агрессии РФ против Украины в вопросе обеспечения эпидемического благополучия всей страны - это невежество. Но и без этого, российская вакцина проигрывает конкуренцию на рынке.

"В сегменте векторных вакцин, которой и является российская вакцина-кандидат, есть значительная конкуренция. 18 производителей по всему миру находятся на том или ином этапе разработки. Среди них есть такие авторитетные игроки международного фармацевтического рынка, как AstraZeneca, Johnson & Johnson и другие. при этом AstraZeneca уже имеет разрешение на использование в ряде стран включая Великобританией. То есть пока для заказа российского продукта в сегменте которой есть более дешевые, более эффективные, надежные вакцины, нет никаких рациональных оснований ", - написал Жумадилов.

Напомним, 2 января главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что российская вакцина от коронавируса "Спутник V" не подпадает под требования для регистрации в Украине , ведь третья фаза ее испытаний далека от завершения.

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