В Крыму жестоко избили жену и дочь политзаключенного Приходько, - Тягнибок

3 января, 2021, 20:49

В оккупированном Крыму неизвестные совершили нападение на жену и дочь политзаключенного Олега Приходько

Об этом лидер Всеукраинского объединения "Свобода" Олег Тягнибок сообщил в facebook.

"В оккупированном Крыму совершено нападение на дочь и жену заключенного Кремля Олега Приходько. Неизвестные жестоко избили женщин возле их дома за поддержку Олега. Требуем официальной реакции украинской власти", - написал Тягнибок.

Напомним, 30 декабря российский Апелляционный военный суд в городе Власиха оставил под стражей украинского активиста из оккупированного Крыма Олега Приходько.

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