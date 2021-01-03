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Espreso.tvКрым - это УкраинаВ Крыму жестоко избили жену и дочь политзаключенного Приходько, - Тягнибок

В Крыму жестоко избили жену и дочь политзаключенного Приходько, - Тягнибок


фото: facebook
В оккупированном Крыму неизвестные совершили нападение на жену и дочь политзаключенного Олега Приходько

Об этом лидер Всеукраинского объединения "Свобода" Олег Тягнибок сообщил в facebook.

"В оккупированном Крыму совершено нападение на дочь и жену заключенного Кремля Олега Приходько. Неизвестные жестоко избили женщин возле их дома за поддержку Олега. Требуем официальной реакции украинской власти", - написал Тягнибок.

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