В Крыму установлен температурный рекорд

3 января, 2021, 13:00

в Симферополе среднесуточная температура воздуха в первые сутки 2021 года оказалась выше средней многолетней на 11,1 градуса

Об этом со ссылкой на Крым.Реалии рассказывает Еспресо.TV.

"1 января и ночью 2 января 2021 года прошли дожди (0,0-3 мм). Днем в восточных районах наблюдался туман. Ветер юго-западный 4-14 м/с. Температура воздуха днем +12...+18 °С, в горах +7...10 °С, ночью +1...+9 °С, в Белогорске -1 °С, на Ай-Петри 0 °С. Средняя суточная температура воздуха 1 января в Симферополе составила 11,3 °С, что на 11,1 °С выше средней многолетней", - говорится в сообщении подконтрольной оккупантам крымской метеослужбы.

В ведомстве также отметили, что самая высокая температура воздуха (+14,7 °С) 2 января в Симферополе за период наблюдений с 1916 по 2019 годы отмечалась в 1953 году, самая низкая (-18,3 °С) в 1942 году.

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