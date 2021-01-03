В Хмельницком женщина родила 18-го ребенка

3 января, 2021, 14:10

Многодетная мать с Хмельнитчины Светлана Кухарчук родила 18-го ребенка

Об этом со ссылкой на Суспільне сообщает Еспресо.TV.

Это первые подобные роды на Хмельнитчине, рассказывает заведующая отделением экстрагенитальной патологии беременных Хмельницкого областного перинатального центра Людмила Мельник.

"Если посчитать, она вышла замуж в 18 сейчас ей 42, 18 детей, это она рожала почти каждый год", - говорит врач.

Ребенок родился весом 4 килограмма 150 граммов. Мальчика назвали Павликом.

Теперь мама Светлана Кухарчук воспитывает десять мальчиков и 8 девочек.

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