В ГСЧС предупредили, что Украину окутают сильные туманы

3 января, 2021, 17:11

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупредила, что в понедельник, 4 января, в Украине ожидаются сильные туманы

Об этом сообщает официальный сайт ГСЧС .

"По данным Укргидрометцентра, в первой половине дня 3 января в северных, центральных и южных областях сохранится туман, видимость 200-500. 4 января в Украине, кроме северных областей, туман, видимость 200-500 м", - говорится в сообщении.

Спасатели предупредили, что погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог.

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