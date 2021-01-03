В Германии ограничения на аборты намного строже, чем в Польше, - епископ

3 января, 2021, 21:05

По сравнению с законодательством Республики Польша, в ФРГ действует гораздо больше ограничений на прерывание беременности

Об этом епископ украинской Римско-католической церкви Станислав Широкорадюк заявил в интервью Религиозной правде, передает Еспресо.TV.

"В Германия существуют еще более строгие законы (чем в Польше - ред.), у них тоже аборты запрещены. Аборты существуют, как исключения, процедура - разрешение мужа, а если это одинокая женщина, то разрешение родителей. Затем в конце цепочки разрешений она должна пойти в свою церковь, к которой она принадлежит. Там работе все анкету заполняют, к какой церкви принадлежат. И они потом налоги платят на церковь. Поэтому нужно идти в церковь, чтобы там тебе объяснили, что такое аборт", - отметил епископ.

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По его словам, был период, когда в Германии начали трактовать это как церковное "разрешение" на аборт.

"И папа, еще Иоанн Павел II сказал: "Слушайте, задумайтесь, что вы делаете". И они тогда перестали предоставлять это подтверджение, только писали совсем другое: "Мы против того, чтобы она делала. И мы предлагаем конкретную помощь ей такую и такую, чтобы она этого не сделала". Например, если есть финансовая проблема, церковь предлагает свою помощь, негде жить - предлагает место. Они сейчас дают такие документы, если кто-то к ним обратился", - подчеркнул Широкорадюк.

Напомним, на Новый год в Хмельницком женщина родила 18-го ребенка.

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