В Германии на горнолыжных курортах закрыли туалеты, чтобы отпугнуть туристов

3 января, 2021, 21:51

В Германии местные власти закрыли на курортах общественные уборные, чтобы создать дискомфорт отдыхающим, которые поехали в горы, несмотря на локдаун

Об этом сообщает DW.

В первые дни нового года в горных регионах Германии установилась зимняя погода и десятки тысяч немцев, несмотря на призывы властей оставаться дома, отправились в горы, чтобы покататься на лыжах и санках.

Через объявлен 16 декабря в Германии локдаун, лыжные курорты закрыты, не работают подъемники и спасательные службы, лыжные трассы не подготовлены к использованию. Кафе и рестораны, а также гостиницы для туристов закрыты еще со 2 ноября.

Чтобы сделать пребывание туристов максимально дискомфортным и отпугнуть их от поездки в горы, местные власти ограничили число мест на парковках, закрыли общественные уборные, запретил продажу еды и горячих напитков на вынос, хотя это разрешено в городах.

Однако все это не повлияло на желание немцев отдохнуть в горах. В первые три дня нового года образовывались многокилометровые пробки на подъездах к известным зимним курортам.

Только 2 января во Винтерберге полиция оштрафовала более 270 человек за нарушение ограничений - несоблюдение дистанции, отсутствие защитных масок и неповиновение и образы полицейских.

Вечером 2 января местные власти Винтерберга объявили о запрете на посещение городка, однако это не повлияло на ситуацию, в результате 3 января полиция перекрыла несколько дорог, ведущих в город.

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