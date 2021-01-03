 
РУСУКР
live
Espreso.tvОбществоСитуация в Украине напоминает реку под тонким льдом. Весной может прорвать, - Рыбачук

Ситуация в Украине напоминает реку под тонким льдом. Весной может прорвать, - Рыбачук


фото: kurs.if.ua
Если президент Владимир Зеленский будет находиться в информационной изоляции и не будет общаться с избирателями, в стране начнутся неуправляемые процессы

Об этом глава Секретариата президента во времена Виктора Ющенко, основатель движения "Честно" Олег Рыбачук заявил в эфире программы "Студия Запад с Антоном Борковским" на Еспресо.TV .

"Этот относительный покой в обществе - это как вода под тонким льдом. Весной этот лед может точно сорвать. И вместе со льдом сметет очень много институтов. Понимает это Зеленский и его команда? Скорее всего, нет", - отметил политик .

Читайте также: "Велюровый карантин", 5 вопросов СЭ, Оман с Патрушевым и "вагнеровцев". Топ-10 политических скандалов в Украине

Причем меньше всего в развертывании подобного сценария, как отметил Олег Рыбачук, заинтересованы крупные бизнесмены и топовые чиновники.

"Желание идти на дно, поверьте, мало у кого есть. Капитал тех же олигархов - даже если они держат акции за рубежом - зависит от того, какова капитализация страны. А у политиков места, куда бежать, сейчас очень мало. Реально уже нет куда бежать. Никто в ту дурацкую Россию не хочет ", - добавил Рыбачук.

 

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

3 января, 2021 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать