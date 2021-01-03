Ситуация в Украине напоминает реку под тонким льдом. Весной может прорвать, - Рыбачук

3 января, 2021, 16:55

Об этом глава Секретариата президента во времена Виктора Ющенко, основатель движения "Честно" Олег Рыбачук заявил в эфире программы "Студия Запад с Антоном Борковским" на Еспресо.TV .

"Этот относительный покой в обществе - это как вода под тонким льдом. Весной этот лед может точно сорвать. И вместе со льдом сметет очень много институтов. Понимает это Зеленский и его команда? Скорее всего, нет", - отметил политик .

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Причем меньше всего в развертывании подобного сценария, как отметил Олег Рыбачук, заинтересованы крупные бизнесмены и топовые чиновники.

"Желание идти на дно, поверьте, мало у кого есть. Капитал тех же олигархов - даже если они держат акции за рубежом - зависит от того, какова капитализация страны. А у политиков места, куда бежать, сейчас очень мало. Реально уже нет куда бежать. Никто в ту дурацкую Россию не хочет ", - добавил Рыбачук.