Стало известно, сколько украинцы купили новых авто в 2020 году

3 января, 2021, 18:51

По данным Укравтопрома в 2020 году украинцы купили 85,5 тыс. новых автомобилей

Об этом сообщает Укравтопром .

По данным ассоциации, в прошлом году в Украине было приобретено 85,5 тыс. новых автомобилей, что на 3% меньше по сравнению с 2019 годом.

"По сравнению с другими европейскими рынками падение автопродаж в Украине не выглядит так драматично. Однако причиной этого является крайне низкая потребительская активность на рынке новых авто ситуации, что сложилась еще до пандемии COVID-19, вызванная как падением покупательной способности населения, ориентированного на сегмент недорогих автомобилей, так и политикой либерализации импорта машин, бывших в эксплуатации ", - отметили в Укравтопроме.

Больше всего в Украине покупали автомобили Renault - 14360 авто, Toyota - 13315 - и Kia - 6089.

Напомним, 16 декабря Кабинет министров разрешил онлайн-регистрацию транспортных средств.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb