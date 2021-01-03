Стало известно, кто первым будет сдавать экзамен на знание украинского языка
Об этом в эфире одного из телеканалов рассказал уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь, передает Еспресо.TV.
"Прежде всего это (экзамен на знание государственного языка, - ред.) будет касаться тех, кто претендует на государственную службу. Это будут и министры, и чиновники, руководители областных государственных, районных администраций, госпредприятий, прокуроры. То есть те, кто будет заниматься непосредственно деятельностью, связанной с государственной властью. Относительно другой категории - это те граждане, которые получают гражданство. Это граждане других стран, которые, сдав государственный экзамен, имеют право получить гражданство нашего государства", - сказал языковой омбудсмен.
Вместе с тем некоторые категории граждан не будут сдавать экзамен в 2021 году.
"Конечно, будут и те категории, которые не будут сдавать, по крайней мере в 2021 году, возможно, будут какие-то изменения в закон. Это касается прежде всего депутатов, такова норма закона, ничего не поделаешь, и правоохранительные структуры", - отметил Креминь.
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В то же время языковой омбудсмен выразил убеждение, что "чиновник не должен пугаться своих знаний, и если он сдаст или не сдаст экзамен, он должен сказать об этом".
- Верховная Рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" 25 апреля 2019 года. Его статьи вступают в силу поэтапно. Подавляющее большинство его норм вступило в силу с 16 июля 2019 года.
- Согласно этому документу вся реклама в Украине с 16 января 2020 года должна быть только на украинском языке. Также закон обязывает всех представителей власти говорить по-украински и увеличивает количество украинского языка в СМИ.
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