Стало известно, кто первым будет сдавать экзамен на знание украинского языка

3 января, 2021, 13:51

Сдавать экзамен по украинскому языку в соответствии с законом должны прежде всего государственные служащие и лица, получающие гражданство

Об этом в эфире одного из телеканалов рассказал уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь, передает Еспресо.TV.

"Прежде всего это (экзамен на знание государственного языка, - ред.) будет касаться тех, кто претендует на государственную службу. Это будут и министры, и чиновники, руководители областных государственных, районных администраций, госпредприятий, прокуроры. То есть те, кто будет заниматься непосредственно деятельностью, связанной с государственной властью. Относительно другой категории - это те граждане, которые получают гражданство. Это граждане других стран, которые, сдав государственный экзамен, имеют право получить гражданство нашего государства", - сказал языковой омбудсмен.

Вместе с тем некоторые категории граждан не будут сдавать экзамен в 2021 году.

"Конечно, будут и те категории, которые не будут сдавать, по крайней мере в 2021 году, возможно, будут какие-то изменения в закон. Это касается прежде всего депутатов, такова норма закона, ничего не поделаешь, и правоохранительные структуры", - отметил Креминь.

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В то же время языковой омбудсмен выразил убеждение, что "чиновник не должен пугаться своих знаний, и если он сдаст или не сдаст экзамен, он должен сказать об этом".

Верховная Рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" 25 апреля 2019 года. Его статьи вступают в силу поэтапно. Подавляющее большинство его норм вступило в силу с 16 июля 2019 года.

Согласно этому документу вся реклама в Украине с 16 января 2020 года должна быть только на украинском языке. Также закон обязывает всех представителей власти говорить по-украински и увеличивает количество украинского языка в СМИ.

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