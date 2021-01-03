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Espreso.tvМирСмехотворные методы: Трамп назвал статистику смертности от COVID-19 в США фейковой

Смехотворные методы: Трамп назвал статистику смертности от COVID-19 в США фейковой


фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп назвал американскую статистику заболеваемости и смертности от коронавируса сильно завышенной

Об этом Трамп написал в twitter.

По его словам, методы подсчета, которые используют в США, искажают данные.

"Количество случаев заражения и смертей от китайского вируса очень сильно завышено в США, так как в Центров по контролю и профилактике заболеваний смехотворные методы оценки по сравнению с другими странами." Если в чем-то сомневаетесь, то называйте это COVID ". Фейковые новости!" - написал Трамп.

Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, комментируя заявление Дональда Трампа, заявил ABC News, что данные о смертности от коронавируса в США соответствуют действительности.

"Достаточно побывать в больницах и посмотреть, как обстоят дела у работников сферы здравоохранения. Больницам не хватает коек, не хватает опытных сотрудников, а те, что есть, истощены", - сказал Фачи.

В США выявлено более 20 млн зараженных коронавирусом, умерли более 350 тыс. человек.

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