Смехотворные методы: Трамп назвал статистику смертности от COVID-19 в США фейковой

3 января, 2021, 19:57

Президент США Дональд Трамп назвал американскую статистику заболеваемости и смертности от коронавируса сильно завышенной

Об этом Трамп написал в twitter.

По его словам, методы подсчета, которые используют в США, искажают данные.

"Количество случаев заражения и смертей от китайского вируса очень сильно завышено в США, так как в Центров по контролю и профилактике заболеваний смехотворные методы оценки по сравнению с другими странами." Если в чем-то сомневаетесь, то называйте это COVID ". Фейковые новости!" - написал Трамп.

Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, комментируя заявление Дональда Трампа, заявил ABC News, что данные о смертности от коронавируса в США соответствуют действительности.

"Достаточно побывать в больницах и посмотреть, как обстоят дела у работников сферы здравоохранения. Больницам не хватает коек, не хватает опытных сотрудников, а те, что есть, истощены", - сказал Фачи.

В США выявлено более 20 млн зараженных коронавирусом, умерли более 350 тыс. человек.

The number of cases and deaths of the China Virus is far exaggerated in the United States because of @CDCgov 's ridiculous method of determination compared to other countries , many of whom report, purposely, very inaccurately and low. "When in doubt, call it Covid." Fake News! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 3, 2021

Напомним, 28 декабря Энтони Фаучи заявил, что худший этап пандемии ждет мир после праздников.

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