Школьник с Волыни получил 6 лет тюрьмы за торговлю коноплей

3 января, 2021, 14:30

На Волыни несовершеннолетний ученик 11-го класса торговал каннабисом. Суд назначил ему наказание в виде шести лет лишения свободы

Об этом говорится в приговоре Ратнивского районного суда Волынской области, передает Еспресо.TV со ссылкой на Волынские новости.

Так, ученик СШ №2 им. Николая Залипы в пгт Ратное покупал каннабис, а потом его перепродавал. В частности, во время судебного заседания речь шла о двух случаях продажи наркотиков.

24 апреля обвиняемый за 440 грн сбыл почти 3 грамма каннабиса. А 19 мая более 8 грамм за 700 грн.

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В суде обвиняемый одиннадцатиклассник признал вину по первому эпизоду, однако отверг обвинения по второму. Тем не менее доказательства подтвердили его вину полностью.

"Учитывая все обстоятельства, суд назначил несовершеннолетнему наркобарыге наказание в виде шести лет лишения свободы", - отмечается в сообщении.

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