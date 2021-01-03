"Родите и отдайте нам. Но не убивайте ребенка", - епископ Станислав Широкорадюк

3 января, 2021, 14:54

Римско-католическая церковь Украины развивает сеть детских домов и домов для одиноких матерей

Об этом епископ Станислав Широкорадюк рассказал в большом интервью Религиозной правде, передает Еспресо.TV .

"Я заложил семь домов для сирот. Я начинал первый домик в Киеве на Бортничах. Мы купили здание, хоть еще нам тогда не позволяли забирать детей. Мы брали доверенность от людей, которые нам позволяют ребенка взять. А потом Ющенко дал нам свободу. И эти дома пошли дальше. Когда мы заложили этот домик, знаете, где мы брали детей? К нам обращались люди, мол, возьмите, там сирота осталась. А было, что просто на улице. Например, милиционер кого-то нашел, то мы говорили: "Пока ты установишь, кто это, пусть поживет у нас", - рассказал епископ.

Позже в Харькове возникло еще одно направление.

"Там было очень много переселенцев. Было много одиноких женщин, девушек, которые приехали с востока страны, были беременны. Сестры-монахини их к себе забирали, принимали роды. Но так не могло продолжаться вечно. Мы заложили один дом для одиноких матерей. Набрали восемь человек. Должны были закладывать второй домик, потому что было уже двенадцать детей. мы сотрудничаем с социальными службами. Они начали нам сами посылать таких. Ранее видят беременную и ей предлагают одно - аборт. А мы предлагаем: пожалуйста, приходи - живи. Сделали такие три дома.

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Первый год такой особый, когда она должна рожать. Ее там сестры обслуживают, учат, как готовить еду, как ухаживать за ребенком. Второй год она переходит в другой дом, где имеет уже свою комнату. На каждом этаже имеет свою кухню, прачечную и т. д. Но она живет уже самостоятельно с ребенком. Внизу сделали детский сад, где ребенка можно оставить и пойти на работу или на учебу. Некоторые из наших мам еще школу не закончили - дети с детьми. Недавно одна колледж закончила. Ребенок ее в саду. Затем переходит в третий домик, имеет маленькую квартиру. Сестры с ними постоянно, помогают. Через три года она может пойти в самостоятельную жизнь. Когда я ехал из Харькова, в домах было 25 женщин и 35 детей ", - отметил Широкорадюк.

"На данный дом приехал посмотреть один бизнесмен из Киева, который говорит:" Слушайте, я не знал, что Католическая церковь что-то делает. У меня в Василькове есть дом, большой, почти законченый. Я вам могу его продать за очень символическую цену. Только на такой проект ". Ну и мы начали с ним говорить. Я написал своим немецким спонсорам, которые мне помогали. Они согласились, если я возьму на себя ответственность", - добавил Станислав Широкорадюк.

"Мы предлагаем альтернативу. И если мне кто-то скажет, что я не хочу, не имею возможности родить, то я говорю:" Девушки, если есть трудности, придите и скажите. Я помогу. Или родите и отдайте нам. Но не убивайте ребенка ", - подытожил епископ.

Напомним, на Новый год в Хмельницком женщина родила 18-го ребенка .

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