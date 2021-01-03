"Поменьше Соловьева - здоровее сон!": уральская газета советует не смотреть телевидение из Москвы

3 января, 2021, 11:02

Газета "Березовский рабочий", которую издают в Свердловской области РФ, посоветовала читателям смотреть "поменьше Соловьева". Такой демарш устроил главный редактор издания Сергей Стуков

Подробности со ссылкой на уральский портал Znak.com рассказывает Еспресо.TV.

В номере от 29 декабря сообщалось, что "поставщик не предоставил программу телеканала" Россия 1".

Соответственно, в колонке, где должна была быть программа главного российского пропагандистского телевизионного канала, было напечатано предупреждение:

"Что ж, может, это и к лучшему. Поменьше Соловьева - здоровее сон!"

"Это не случайность. Текст придумал я во втором часу ночи, когда типография пригрозила не напечатать газету, если я немедленно ее не сдам. Телепрограммы прислали все, кроме "России 1". У меня водитель забирает газету в 4 часа утра и развозит по точкам. Обычно мы сдаем газету в печать в 19-20 часов", - рассказал Стуков.

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