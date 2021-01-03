Порошенко сообщил, что еще 20 кислородных концентраторов производства США доставлены в Украину

3 января, 2021, 08:33

20 кислородных концентраторов производства США, приобретенные Фондом Порошенко совместно с волонтерами, прибыли в Украину и в ближайшее время будут переданы в медицинские учреждения

Об этом пятый Президент, лидер "Европейской солидарности", сообщил в интервью на телеканале "Прямой". Порошенко также отметил, что в целом с начала эпидемии коронавируса на помощь больницам и людям уязвимых групп было потрачено более 150 млн грн, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на официальный сайт "ЕС".

"Я приехал к вам с приятного события. Поступило еще 20 американских высокотехнологичных кислородных концентраторов. Представители фонда поехали их растаможивать", - отметил Порошенко.

Как известно, в целом Фонд Порошенко смог привезти из-за границы сотню кислородных концентраторов, которые позволяют подключить одновременно по два пациента.

"И это очень важно. Представьте себе, что 200 человек одновременно будут иметь доступ к кислороду в больницах", - говорит Порошенко.

Он также отметил, что Фонд и активисты ОО "Справа громад" в течение года приходили на помощь на тех участках, где она больше всего была нужна.

"Когда врачей оставили без средств защиты, - мы тогда завозили уникальные технологичные защитные костюмы для того, чтобы хотя бы первую волну остановить, дать медицинским работникам соответствующую защиту. Это были и очки, и пульсоксиметры. Это были и отремонтированные десятки аппаратов искусственной вентиляции легких, и цифровые рентгеновские аппараты для быстрой диагностики", - отметил пятый президент.

"Мой благотворительный Фонд потратил вместе с компаниями более 150 млн грн", - сообщил Порошенко.

Он также отметил, что благотворители не всюду могут подставлять плечо, в частности, в вопросе поставок вакцин такой возможности нет. Поскольку мировые производители работают только с органами официальной власти, то именно правительству Зеленского необходимо немедленно позаботиться о вакцинации людей.

"У вас есть время сейчас. Время есть полтора-два месяца - и вы должны это подготовить", - подчеркнул Порошенко.

Справка

С начала пандемии коронавируса Фонд Порошенко, компания "Рошен" и волонтеры передали медучреждениям более 157 тыс. защитных костюмов, 10 тыс. антивирусных очков, более 50 тыс. высококачественных швейцарских ИФА-тестов Roche, профинансировали закупку и ремонт более 50 аппаратов ИВЛ. Помощь получили около 200 больниц.

Более 50 000 продуктовых наборов получили люди уязвимых категорий.

Сейчас Фонд Порошенко и ОО "Справа громад" занимаются закупкой кислородного оборудования для больных COVID-19. Аппараты уже поступили в больницы и военные госпитали Донецкой области, Буковины, Прикарпатья, Тернопольской, Запорожской, Ривненской, Львовской, Киевской и других областей Украины.

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