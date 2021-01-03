Популярный блогер описал нищету новогоднего стола в СССР

3 января, 2021, 21:39

Фотоблогер-антикоммунист Максим Мирович (Минск, Беларусь), известный своими исследованиями культурного наследия советского периода в разных странах, посвятил целый цикл материалов тому чем и как угощали гостей "советские люди" на Новый год

Подборка опубликована в авторском блоге Мировича, передает Еспрессо.TV.

Прежде всего он обращает внимание на то, что в условиях тотального дефицита запасаться ("доставать") необходимыми деликатесами люди начинали еще с лета, используя свои близкие и дальние знакомства ("по блату"). Обычно это были особые консервированные продукты и недешевое спиртное. Еще было понятия "выбрасывания" необходимых к празднику продуктов в подконтрольную государству розничную торговую сеть, когда их резко завозили в магазины ("выбрасыва" в продажу) буквально накануне торжества.

Типичный новогодний стол периода брежневского "застоя", как объясняет исследователь, выглядел следующим образом:

"1. Мелкие марокканские апельсины, купленные "по блату" либо в длиннющей очереди. За такими апельсинами либо мандаринами нужно было ещё побегать - часто их "выбрасывали" к Новому году и за ними моментально выстраивались огромные очереди. Никогда не задумывались, почему многие говорят "Ах, у меня Новый год ассоциируется с запахом мандаринов, это запах праздника"? - да просто потому, что во все остальные дни мандаринов было не достать, это был новогодний эксклюзив. В остальные дни в доме в лучшем случае пахло варёными сосисками.

2. Заветренная грудинка. Нормальных мясопродуктов в СССР попросту не было - к примеру, о том, что такое ветчина из мясного филе, я узнал только году в 1993-м - когда она появилась на прилавках. До этого белорусские мясокомбинаты работали в таком же режиме, но всю продукцию выгребала Москва - на наших полках не было ровным счётом ничего. Что-то мясное можно было урвать на рынке.

3. Салат "оливье", куда уж без него. Популярность именно оливье в СССР объясняется достаточно просто - он готовился из подземных овощей длительного хранения, вроде картошки, морковки и свеклы, плюс туда добавлялась варёная колбаса, венгерский зелёный горошек "Глобус" и майонез - продукты, которые как раз "выбрасывали" перед Новым годом. Салат на самом деле тяжёлый, не полезный и не сильно вкусный - просто приготовить нормальный салат, вроде шопского или греческого в СССР не было никакой возможности - на прилавках не было продуктов. С так называемой "селёдкой под шубой" - ровно та же история.

4. Красная икра, привезённая скорее всего в июне со словами "не трогай, это на Новый год". Фанаты "совка" время от времени бравируют советским продуктовым изобилием - так вот икра, которая сейчас есть в любом количестве в любом магазине, в "совке" была дефицитом и покупалась на Новый год осенью либо вообще летом, после чего сберегалась так, как Кащей сберегал яйцо со свеой смертью.

5. Дешёвый советский алкоголь - водка "Русская" и невероятная бурда под названием "Советское шампанское". "Совкам" неведомо, что во всём цивилизованном мире словом "шампанское" может называться только вино, произведённое во французском регионе Шампань, все остальные похожие вина могут называться только лишь словом "игристое". Вместо этого "совкам" делали какую-то газированную бурду, называли её "советским шампанским" и рисовали какое-то невероятное количество медалей на бутылке - что должно было показать какую-то "премиальность" напитка. В общем, "советское шампанское" было таким же фейком, как и всё остальное в СССР".

Советский стол на Новый год. Вариант премиум. Документальное фото

Богатые хозяева могли себе позволить грузинские или молдавские коньяки, венгерский ликер, ипортный растворимый кофе и зарубежные конфеты, "которые сейчас можно купить в любом ларьке".

"Советский стол представлял собой невероятное убожество как на красивых рисунках, так и в реальной жизни. Под конец "совка" люди невероятно ценили самые обычные по современным понятиям продукты - вроде конфет, коньяка и ликёра, покупали их заранее и берегли на Новый год - потому, что в магазинах не было вообще ничего. Как после всего этого можно ностальгировать по СССР - не представляю", - подытоживает Мирович.

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