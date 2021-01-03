По подозрению в убийстве разыскивается житель Черкасс

3 января, 2021, 11:21

1 января, в 06:10, в дежурную часть Черкасского отдела полиции поступило сообщение из городской больницы о том, что доставлен мужчина, 2002 года рождения, с ножевыми ранениями грудной клетки и живота, который во время реанимационных мероприятий скончался

По данному факту следственным отделом Черкасского отдела полиции ГУНП в Черкасской области начато досудебное расследование по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Такую информацию сегодня, 3 января 2021 года, как передает Еспресо.TV, обнародовала Национальная полиция.

"В совершении данного уголовного преступления обоснованно подозревается гражданин Черныш Анатолий Васильевич, 1985 года рождения, житель города Черкассы", - отмечается в сообщении.

Мужчина передвигается на автомобиле марки Fiat DOBLO, 2000-2004 годов выпуска, серого цвета.

Особые приметы автомобиля: передняя часть авто и водительская дверь, возможно, имеют механические повреждения.

Полиция обращается ко всем гражданам, кто стал свидетелем или очевидцем происшествия или владеет какой-либо информацией о данном происшествии, обратиться в Черкасский отдела полиции по адресу ул. Смелянская, 57, или сообщить по телефонам: 39-31-01 или 102.

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