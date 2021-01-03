От кибератаки российских хакеров пострадали более 250 американских госучреждений и компаний, - NYT

3 января, 2021, 19:17

От кибератаки хакеров, связанных с российскими спецслужбами, в США пострадали более 250 государственных учреждений и крупных компаний

Об этом сообщает The New York Times .

Данные о количестве пострадавших госучреждений и компаний изменились после того, как Amazon и Microsoft, которые управляют облачными сервисами, провели собственные расследования.

Сначала считалось, что хакеры атаковали несколько десятков компаний и ведомств. Так, по данным компании Microsoft, жертвами нападения стали 40 организаций.

The New York Times отмечает, что датчики раннего предупреждения, которые специалисты киберкомандования и Агентства национальной безопасности США установили в иностранных сетях, чтобы находить потенциальные угрозы не сработали в случае с этой атакой.

Кроме того, стремление правительства США защитить от кибератак президентские выборы могло отвлечь внимание от проблемы защиты поставки программного обеспечения.

Напомним, 19 декабря Майк Помпео обвинил Россию в причастности к масштабной хакерской атаке на американские ведомства и компании.

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