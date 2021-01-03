Китай снимает с себя ответственность за возникновение и распространение COVID-19

3 января, 2021, 22:00

Министр иностранных дел Китайской Народной Республики, член Компартии Китая Ван И подвел итоги 2020 года

Его обширный доклад в виде ответов на вопросы проправительственных журналистов, основная часть которых посвящена пандемии коронавируса, размещена на официальном сайте возглавляемого им ведомства, передает Еспресо.TV.

"Мы были первой страной, сообщившей о случаях (заражения - ред.) в мире. Все больше исследований свидетельствуют о том, что пандемия, вероятно, была вызвана отдельными вспышками во многих местах мира", - подчеркнул Ван И.

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Кроме того, министр заявил, что Китай "принял немедленные меры для проведения эпидемиологического расследования, выявления возбудителя и обнародования ключевой информации, включая секвенирование генома вируса".

Следует отметить, что другие страны до сих пор упрекают Пекин за сокрытие определенной наиболее важной информации о COVID-19.

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