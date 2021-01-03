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Espreso.tvСпортГарсия нокаутировал Кэмпбелла и стал чемпионом в категории Ломаченко

Гарсия нокаутировал Кэмпбелла и стал чемпионом в категории Ломаченко


фото: Getty Images
Американский боксер Райан Гарсия нокаутировал британца Люка Кэмпбелла и отобрал у него титул "временного" чемпиона мира по версии WBC

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В ночь на воскресенье в Далласе (США) Гарсия нокаутировал Кэмпбелла ударом по корпусу в седьмом раунде. До этого во втором раунде Кэмпбелл отправил Гарсию в нокдаун.

Американец стал "временным" чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг) по версии WBC (Всемирной боксерской ассоциации).

"Регулярным" чемпионом WBC является Девин Хейни из США. "Франчайзинговым" поясом совета обладает еще один американец, Теофимо Лопес, который отобрал его в октябре 2020 года у украинца Василия Ломаченко.

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