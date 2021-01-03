3 января на фронте: оккупанты 7 раз нарушили режим тишины

3 января, 2021, 18:08

3 января на Донбассе российские оккупанты провели семь обстрелов украинских позиций

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов неподалеку населенных пунктов Лебединское, Красногоровка и Марьинка. Из крупнокалиберных пулеметов велся огонь вблизи Лебединского, Песков и Марьинки. А вблизи Водяного, что на Приазовье - из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" неподалеку от Южного вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а вблизи Светлодарска - из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Обо всех фактах нарушений режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ.

Среди украинских воинов боевых потерь и ранений нет.

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