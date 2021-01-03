2 января на фронте: с российской стороны - стреляли из гранатометов, пулеметов и автоматов, с украинской - без потерь и ранений

3 января, 2021, 08:07

За прошедшие сутки, 2 января, россияне трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Об этом говорится в утренней сводке о ситуации в зоне проведения Операции Объединенных сил по состоянию на 7:00 воскресенья, 3 января 2021 года, передает Еспресо.TV.

Оккупанты вели огонь поблизости:

Песков - из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета;

Павлополь - где были зафиксированы единичные неприцельные выстрелы вооруженных формирований Российской Федерации из стрелкового оружия,

Лебединского - из крупнокалиберного пулемета.

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"О всех фактах нарушений режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ", - отмечает пресслужба ООС.

Согласно официальным данным, среди украинских воинов боевых потерь и ранений нет.

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