2 января на фронте: с российской стороны - стреляли из гранатометов, пулеметов и автоматов, с украинской - без потерь и ранений
Об этом говорится в утренней сводке о ситуации в зоне проведения Операции Объединенных сил по состоянию на 7:00 воскресенья, 3 января 2021 года, передает Еспресо.TV.
Оккупанты вели огонь поблизости:
Песков - из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета;
Павлополь - где были зафиксированы единичные неприцельные выстрелы вооруженных формирований Российской Федерации из стрелкового оружия,
Лебединского - из крупнокалиберного пулемета.
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"О всех фактах нарушений режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ", - отмечает пресслужба ООС.
Согласно официальным данным, среди украинских воинов боевых потерь и ранений нет.
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