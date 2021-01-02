За 2020 год посещаемость украинской Википедии выросла на 21%

2 января, 2021, 17:23

В течение 2020 года в украинской Википедии достигнуто 855,1 млн просмотров страниц

Такие данные сегодня, 2 января 2021 года, соучредитель общественной организации "Викимедиа Украина" Юрий Пероганич обнародовал в блоге украинских вики-редакторов.

Это на 21% превосходит показатель 2019 года, который составлял 707,5 млн просмотров.

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"Абсолютный годовой рост составляет 148 млн просмотров!", - подчеркнул Пероганич.

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