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Espreso.tvМирИз-за пиротехники загорелся детский сад в Мариуполе

Из-за пиротехники загорелся детский сад в Мариуполе


фото: YouTube
1 января Службе спасения "101" поступило сообщение о том, что в одном из детских садов в города Мариуполь произошел пожар. Огонь вспыхнул в кабинете на втором этаже двухэтажного здания дошкольного учебного заведения

Об этом 2 января 2021 года сообщили чрезвычайники Донецкой области, передает Еспресо.TV.

Предварительная причина пожара - неосторожность при использовании пиротехнических средств.

Погибших и пострадавших в результате пожара нет.

"Соблюдение правил пожарной безопасности - залог сохранения вашей жизни, здоровья и имущества от сокрушительного огненной стихии!", - отмечают в ГСЧС.

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