Из-за пиротехники загорелся детский сад в Мариуполе
2 января, 2021, 21:17
1 января Службе спасения "101" поступило сообщение о том, что в одном из детских садов в города Мариуполь произошел пожар. Огонь вспыхнул в кабинете на втором этаже двухэтажного здания дошкольного учебного заведения
Об этом 2 января 2021 года сообщили чрезвычайники Донецкой области, передает Еспресо.TV.
Предварительная причина пожара - неосторожность при использовании пиротехнических средств.
Погибших и пострадавших в результате пожара нет.
"Соблюдение правил пожарной безопасности - залог сохранения вашей жизни, здоровья и имущества от сокрушительного огненной стихии!", - отмечают в ГСЧС.
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