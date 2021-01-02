Из-за пиротехники загорелся детский сад в Мариуполе

2 января, 2021, 21:17



фото: YouTube

1 января Службе спасения "101" поступило сообщение о том, что в одном из детских садов в города Мариуполь произошел пожар. Огонь вспыхнул в кабинете на втором этаже двухэтажного здания дошкольного учебного заведения