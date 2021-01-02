В Израиле желающие получить прививку от COVID-19 стоят в очередях

2 января, 2021, 20:22

Сообщение израильской больничной кассы "Маккаби" о возможности вакцинации без приглашения привело к возникновению огромных очередей на севере страны

В субботу, 2 января 2021 года, у центров вакцинации в районе стадиона Сами Офера в Хайфе, в Кирьят-Моцкине, больницы "Меир" в Кфар-Саби, Холоне и других населенных пунктах выстроились немалые очереди, рассказывает Еспрессо.TV со ссылкой на портал Вести-Ynet.

В больнице "Меир" журналистам сообщили, что в центре вакцинации сегодня были обслужены 1300 человек.

"В утренние часы распространился слух, что можно получить прививку без очереди, что привело к скоплениям людей, которые не должны были произойти. Сотрудница группы, обслуживающей население, вышла к людям и заверила их, что всем сделают прививки при условии соблюдения социальной дистанции и других правил безопасности. Сотрудники пункта вакцинации обслуживали людей быстро и эффективно, включая те, кто пришел для получения прививки без вызова", - отметили медики.

В пятницу, 1 января, больничная касса "Маккаби" пригласила людей старше 45 лет приехать и сделать прививку в нескольких центрах вакцинации на севере Израиля. Многие решили, что прием этой категории населения будет вестись без очереди.

31 декабря в Израиле был установлен рекорд: 153 тыс. вакцинированных за день в день в 352 пунктах вакцинации.

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