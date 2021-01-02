В Украине Путин делает ставку на Медведчука и Рабиновича - Игорь Яковенко

2 января, 2021, 17:08

Путин делает большую ставку в Украине на Рабиновича и Медведчука. Он всячески их поддерживает. В том числе и финансово

Такое мнение высказал журналист и бывший депутат Госдумы России от оппозиционной партии "Яблоко" Игорь Яковенко в эфире программы "Студия Запад с Антоном Борковским" на телеканале Еспресо.TV .

"Опять будет делаться ставка на, условных, Медведчука и Рабиновича. Во внутренней политике им будут помогать и финансово, и политически. Но никакого положительного результата для Путина это не принесет. Ведь украинское общество, а в Украине достаточно сознательная нация, которая понимает, что представляют собой такие "персонажи". И для них есть уровень политического роста и поддержки, который они не могут перейти", - заявил российский оппозиционер.

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Яковенко также уверен, что поддержка Путиным таких политиков в Украине обусловлена тем, что он не имеет ресурсов для полномасштабной войны против Украины.

"У Путина нет ресурсов для большой, настоящей войны против Украины. Нет ни военного, ни финансового, ни политического ресурса для войны. С другой стороны, обострение боевых действий на востоке Украины вполне возможно. И такая агрессия может быть использована не только в Украине. Но в том, что Путин не оставит в покое Украину и будет снова проливать кровь, я уверен. Не существует опции "мир" для путинского режима. Пока Путин в Кремле, война на востоке Украины не закончится", - добавил Игорь Яковенко.

По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, Путин общается с "представителями различных украинских партий", а не только с одним Медведчуком.

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