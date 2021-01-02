В Одессе мужчина подбросил взятку в машину патрульных

2 января, 2021, 22:02

Ивано-Франковские патрульные задержали водителя, предлагавшего им неправомерную выгоду

На улице Независимости патрульные остановили автомобиль Peugeot за нарушение правил дорожного движения, информирует Еспрессо.TV со ссылкой на патрульную полицию Ивано-Франковской области .

Во время проверки документов полицейские выяснили, что водитель не имел при себе полиса обязательного гражданского страхования наземных транспортных средств. При составлении админматериала, дабы избежать ответственности за правонарушения, 23-летний гражданин предложил патрульным взятку.

Стражи порядка неоднократно предупреждали мужчину об уголовной ответственности за предложение неправомерной выгоды, однако тот настаивал на своем и положил на заднее сиденье служебного авто 600 грн.

Патрульные составили на водителя административные материалы по ч.1 ст. 126 (отсутствие необходимых документов) КоАП и вызвали на место следственно-оперативная группа для установления обстоятельств дела.

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