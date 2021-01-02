В Луганске грузовик с оккупантами провалился в теплотрассу. Опубликовано фото

2 января, 2021, 21:00

Грузовик "Урал", в которой находились представители российско-террористических сил в субботу, 2 января 2021 года, попал в ДТП на территории неподконтрольного украинской власти города Луганска

Это произошло на жилом массиве "Юбилейный", передает Еспресо.TV со ссылкой на блог Героя Украины, луганчанина Владимира Жемчугова.

"В Луганске уже даже дороги не могут выносить членов НВФ. Так, на "Юбилейном "русский" Урал "с военными провалился в теплотрассу", - говорится в сообщении.

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